7. November 2020

NIEDERFISCHBACH – Unfallflucht auf dem Friedhofsparkplatz in Niederfischbach

Am Donnerstagvormittag, 05. November 2020, gegen 10:30 Uhr hatte eine 22jährige Fahrzeugführerin ihren Pkw auf dem Parkplatz des Friedhofes in Niederfischbach abgestellt. Als sie zu ihrem Pkw zurückkehrte stellte sie eine Beschädigung an ihrem Ford Fiesta fest. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte das geparkte Fahrzeug und entfernte sich von der Unfallstelle. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf circa 2.000 Euro. Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug an die Polizei Betzdorf. Quelle: Polizei