Veröffentlicht am 6. November 2020 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus 23 neue Corona-Fälle

Corona-Pandemie: Derzeit 121 Positiv-Fälle im Kreis – Sechs Menschen werden stationär behandelt Zum Wochenende meldet die Kreisverwaltung AItenkirchen erneut einen Anstieg der positiv auf eine Corona-Infektion getesteten Personen im Kreis: Mit Stand von Freitagmittag, 6. November 2020, um 13 Uhr, liegt deren Gesamtzahl bei 767, das sind 23 mehr als am Donnerstag. Aktuell sind 121 Menschen positiv getestet, 633 sind geheilt, 13 verstorben, sechs in stationärer Behandlung. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 85,4, wobei es hier aufgrund unterschiedlicher Meldezeitpunkte unterschiedliche Werte bei Kreisen und Land geben kann.

Die aktualisierte Corona-Statistik im Überblick

Zahl der seit Mitte März kreisweit Infizierten: 767

Steigerung zum 5. November: +23

Aktuell Infizierte: 121

Geheilte: 633

Verstorbene: 13

in stationärer Behandlung: 6

7-Tage-Inzidenz: 85,4

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 364/+8

Betzdorf-Gebhardshain: 148/+4

Daaden-Herdorf: 63/+4

Hamm: 60/+6

Kirchen: 98

Wissen: 34/+1