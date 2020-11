Veröffentlicht am 6. November 2020 von wwa

VETTELSCHOSS – Einbruchsdiebstahl in Firmengelände und PKW Diebstahl

Am Dienstagabend, 03. November 2020, gegen 19:45 Uhr, ist es in Vettelschoß zu einem Einbruch in eine Metallfirma auf dem alten Hans-Streif-Gelände gekommen. Unbekannte Täter verschafften sich über ein offenstehendes Tor unbefugt Zutritt ins Firmenanwesen und durchsuchten dieses vermutlich nach Wertsachen. Im Anschluss entwendeten sie ein Firmenfahrzeug aus der angrenzenden Halle und entfernten sich. Bei den Tätern dürfte es sich ersten Ermittlungen der Polizei nach um Heranwachsende handeln. Die Polizei bittet um Hinweise, die zur Identifizierung der Täter führen. Quelle: Polizei