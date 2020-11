Veröffentlicht am 5. November 2020 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie: 14 neue Fälle, Sieben-Tage-Inzidenz bei 69,9

Am Donnerstagnachmittag, 5. November 2020, um 15 Uhr, zeigt die Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen sich mit ähnlichen Werten wie an den beiden Vortagen: Es gibt seit Mittwoch 14 neue und nun insgesamt aktuell 112 Positiv-Fälle. Bei 744 Menschen wurde bislang insgesamt eine Infektion nachgewiesen, 619 sind geheilt, 13 verstorben, fünf aktuell in stationärer Behandlung. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 69,9.

Die aktualisierte Corona-Statistik im Überblick

Zahl der seit Mitte März kreisweit Infizierten: 744

Steigerung zum 4. November: +14

Aktuell Infizierte: 112

Geheilte: 619

Verstorbene: 13

in stationärer Behandlung: 5

7-Tage-Inzidenz: 69,9

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 356/+3

Betzdorf-Gebhardshain: 144/+4

Daaden-Herdorf: 59/+4

Hamm: 54/+2

Kirchen: 98

Wissen: 33/+1