Veröffentlicht am 6. November 2020 von wwa

BAD MARIENBERG – Pkw kam nach Unfall von der Fahrbahn ab

Am Mittwochnachmittag, 04. November 2020, befuhr ein 21jähriger Mann mit seinem Auto um 15.55 Uhr die Kirbuger Straße in Fahrtrichtung Bad Marienberg. Er überholte zunächst einen Pkw und erkannte dann zu spät, dass ein weiterer Pkw vor ihm abbiegen wollte. Um einen Zusammenstoß zu verhindern wich er über die Gegenfahrspur aus und kam nach links von der Fahrbahn ab. Zu einer Berührung der Fahrzeuge kam es nicht. Der Fahrer wurde verletzt, am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 12.000 Euro. Quelle: Polizei