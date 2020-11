Veröffentlicht am 6. November 2020 von wwa

HEDDESDORF – Dreister Diebstahl am Kreisverkehr in Heddesdorf

Am Dienstagvormittag, 03. November 2020, 10:30 Uhr befuhr eine 68jährige Frau aus Neuwied mit ihrem Fahrrad die Gustav-Stresemann-Straße aus Richtung Andernacher Straße kommend. Am Kreisverkehr der Dierdorfer Straße hielt die Frau an, um einem circa 50 Jahre alten männlichen Fußgänger das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. Der unbekannte Mann ging dann aber hinter der Radfahrerin über die Straße und griff sich wohl die in einem Fahrradkorb liegende Geldbörse.

Zu dem Täter liegt keine weitere Personenbeschreibung vor. An dem verkehrsreichen Kreisverkehr der Dierdorfer Straße / Gustav-Stresemann-Straße / Sohler Weg, sollten aber andere Verkehrsteilnehmer zur Tatzeit den Mann bestimmt gesehen haben. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizeiinspektion Neuwied unter Tel. 02631-8780 entgegen. Quelle: Polizei