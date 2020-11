Veröffentlicht am 5. November 2020 von wwa

NEUWIED – Germaniaplatz am Sandkauler Weg soll endlich umgestaltet und erneuert werden

Am Fußballplatz im Sandkauler Weg soll sich nun endlich was tun. Schon im Abschlussbericht des Integrierten Handlungskonzepts Soziale Stadt Neuwied wird der Platz als wichtiger Aktionsraum vor allem für Jugendliche aus dem unmittelbaren Umfeld beschrieben. So nutzt der VfL Neuwied 1908 e.V. den Platz für seine Vereinsaktivitäten und außerhalb der Spielzeiten des Vereins wird er von vielen Kindern und Jugendlichen aus dem direkten Umfeld genutzt. Seitens des VfL besteht der Wunsch nach Sanierung und Umgestaltung schon seit langem. So könnten dort nach der Sanierung zumindest Jugendligaspiele durchgeführt werden.

Der Platz, in unmittelbarer Nachbarschaft des Spielplatzes Germaniastraße, stellt auch einen wichtigen Treffpunkt für Kinder und Jugendliche für Aktivitäten dar und ist ein interkultureller Begegnungs- und Integrationsort. „Das Spielfeld ist für die aktiven Sportlerinnen und Sportler nicht mehr zeitgemäß. So ist auch beispielsweise die Oberflächenentwässerung veraltet“, führte Klaus Dillenberger, Vorsitzender des VfL 1908.eV. beim gemeinsamen Gespräch mit den Sozialdemokraten vor Ort aus. „Wir freuen uns sehr, dass jetzt nach so vielen Jahren endlich der Fußballplatz mit der Erneuerung in Angriff genommen wird.

Denn nur somit kann die wichtige und erfolgreiche Jugendarbeit des Vfl fortgesetzt werden“, erklärten die Mitglieder der SPD-Stadtratsfraktion und nutzten auch die Gelegenheit sich bei Herrn Dillenberger für das großartige Engagement seines Vereins zu bedanken.

Foto: „Mitglieder der SPD-Stadtratsfraktion Neuwied gemeinsam mit dem Vereinsvertreter des Vfl Neuwied 1908 e.V. auf dem Germaniaplatz am Sandkauler Weg (v.l.): Hannelore Gröhbühl, Petra Grabis, Petra Jonas, Robert Raab, Klaus Dillenberger (VfL), Sven Lefkowitz, Fredi Winter und Janick Helmut Schmitz“