Veröffentlicht am 4. November 2020 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus

Corona-Pandemie: Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Altenkirchen erneut gesunken – Aktuell 115 Menschen positiv getestet

13 neue Corona-Positiv-Fälle im Vergleich zum Vortag verzeichnet der Kreis Altenkirchen am Mittwoch, 4. November 2020, um 14.30 Uhr, in der Corona-Statistik. Damit liegt die Gesamtzahl aller Infizierten im Kreis seit März bei 730. Die Gesamtzahl der aktuell positiv Getesteten beträgt 115, davon werden derzeit sechs stationär behandelt. 602 Menschen sind geheilt, 13 verstorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt am Mittwoch bei 84,6.

Die aktualisierte Corona-Statistik im Überblick

Zahl der seit Mitte März kreisweit Infizierten: 730

Steigerung zum 3. November: +13

Aktuell Infizierte: 115

Geheilte: 602

Verstorbene: 13

in stationärer Behandlung: 6

7-Tage-Inzidenz: 84,6

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 353/+2

Betzdorf-Gebhardshain: 140/+5

Daaden-Herdorf: 55/+6

Hamm: 52

Kirchen: 98

Wissen: 32