Veröffentlicht am 5. November 2020 von wwa

WISSEN – Auffinden eines entwendeten Rollers

Am Dienstagnachmittag, 03. November 2020, gegen 15:30 Uhr, meldete eine Zeugin einen aufgefundenen blauen Roller mit dem umgeklappten Versicherungskennzeichen 101 NBZ. Er lag, unter Zweigen abgedeckt, in einem unwegsamen Waldstück oberhalb des Wendehammers der Gartenstraße. Bei der Überprüfung des Zweirades stellte sich heraus, dass es sich hierbei um einen am 26. Oktober 2020 auf dem Parkplatz der Berufsschule in Wissen entwendeten Roller handelte. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen im Zusammenhang mit dem blauen Roller in der Gartenstraße und Umgebung geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden. Quelle: Polizei