Veröffentlicht am 5. November 2020 von wwa

HERSCHBACH – Diebstahl von Scheckkarte und anschließenden drei unberechtigten Abhebungen vom Konto

Im Zeitraum vom 23. bis 27. Oktober 2020 wurde einem Mann durch einen unbekannten Täter die Scheckkarte entwendet. In der Folge kam es zu drei Verwertungstaten bei Geldinstituten in Hachenburg, Herschbach und Dierdorf in der Nacht vom 27. auf 28. Oktober 2020. Vom Konto des Geschädigten wurden insgesamt 1.540 Euro mit dieser Scheckkarte unberechtigt abgehoben. Bei dem unbekannten Täter handelt es sich um eine männliche Person, circa 30 bis 40 Jahre alt. Diese Person trug einen markantem Motorradhelm, dunkel mit breitem weißen Streifen in der Mitte über den gesamten Helm der Marke VINZ. Quelle: Polizei