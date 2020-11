Veröffentlicht am 4. November 2020 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall im Europa-Kreisel in Wissen – eine Person verletzt

Am Dienstagmorgen, 03. November 2020, gegen 07:45 Uhr, befuhr ein 22jähriger Fahrzeugführer mit seinem Fiat den Europakreisel aus Richtung Bahnhofstraße kommend. Eine 19jährige Fahrzeugführerin eines Renault Twingo fuhr von der untergeordneten Schlossstraße in den Europakreisel ein und missachtete dabei die Vorfahrt des 22jährigen. Im Kreisverkehr kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei erlitt die 19jährige leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand circa 2.000 Euro Sachschaden. Quelle: Polizei