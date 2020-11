Veröffentlicht am 4. November 2020 von wwa

WALLMENROTH – Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss auf der B 62

Am Montagnachmittag, 02. November 2020, gegen 17:00 Uhr befuhr ein 46jähriger Fahrzeugführer mit seinem VW Touran die Bundesstraße 62 aus der Ortslage Wallmenroth kommend in Richtung Wissen. Im Verlauf der Strecke geriet der Pkw in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schutzplanke. Nach dem Aufprall drehte sich der Pkw und blieb quer zur Fahrbahn liegen. Der alkoholisierte Fahrer blieb unverletzt; ein Alkoholtest ergab 1,4 Promille. Es entstand Sachschaden von insgesamt 9.000 Euro. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Quelle: Polizei