KREIS ALTENKIRCHEN Ein Dank an das Gesundheitsamt Evangelische Allianz AItenkirchen würdigt Engagement

Es geht darum, einfach einmal „Danke“ zu sagen: Hans-Günter Schmidts und Horst Pitsch vom Vorstand der Evangelischen Allianz AItenkirchen kamen deshalb nicht mit leeren Händen in die Kreisverwaltung. Für das Team des Gesundheitsamtes hatten sie Gesundes und Süßes eingepackt – und mit der Sportlerbibel mit 30 Lebensberichten internationaler Spitzensportler auch noch Lesestoff. „Es ist natürlich nur eine Geste. Wir wollen denjenigen, die seit Monaten pausenlos gegen die Pandemie ankämpfen, danken und ihr Engagement würdigen“, erläuterte Schmidts. Die Evangelische Allianz ist ein Zusammenschluss von Christen aus der Kreisstadt und Umgebung, die verschiedenen Landes- und Freikirchen sowie Gemeinschaften angehören.

Heinz-Uwe Fuchs, Leiter des Altenkirchener Gesundheitsamtes, und Gesundheitsaufseherin Katrin Nagelsdiek, bedankten sich im Namen der Kolleginnen und Kollegen. „Eine solche Geste tut den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Gesundheitsamtes sehr gut“, befand Landrat Dr. Peter Enders. Sie seien nicht nur seit Beginn der Pandemie ununterbrochen gefordert, sondern stießen bei ihrer Arbeit zur Virus-Eindämmung bisweilen auch auf Unverständnis und Widerstand. „Deshalb freuen wir uns, wenn aus der Mitte der Gesellschaft auch andere Töne kommen“, so Enders.

Foto: In der Kreisverwaltung gab es einen Dank an das Gesundheitsamt (v.l.): Hans-Günter Schmidts (Evangelische Allianz AItenkirchen), Landrat Dr. Peter Enders, Horst Pitsch (Evangelische Allianz AItenkirchen), Gesundheitsamtsleiter Heinz-Uwe Fuchs und Gesundheitsaufseherin Katrin Nagelsdiek. (Foto: Kreisverwaltung)