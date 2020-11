Veröffentlicht am 3. November 2020 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus Corona-Pandemie: 106 Menschen im Kreis Altenkirchen sind aktuell infiziert ­­– 81jähriger Mann im Krankenhaus Kirchen verstorben

Am Dienstagmittag, 3. November 2020, um 13 Uhr meldete das Kreisgesundheitsamt in Altenkirchen erneut einen Anstieg der Gesamtzahl aller seit März positiv auf eine Corona-Infektion getesteten Personen im Kreis AItenkirchen: Sie liegt aktuell bei 717, das ist erneut ein Plus um elf Fälle. Im Kirchener Krankenhaus ist ein positiv auf eine Infektion getesteter 81-Jähriger verstorben. Damit steigt die Zahl der im Verlauf der Pandemie gestorbenen Personen auf 13. Die Gesamtzahl der aktuell positiv Getesteten ist auf 106 gesunken, davon werden nun fünf stationär behandelt. 598 Menschen sind geheilt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 92,4.

Die aktualisierte Corona-Statistik im Überblick

Zahl der seit Mitte März kreisweit Infizierten: 717

Steigerung zum 2. November: +11

Aktuell Infizierte: 106

Geheilte: 598

Verstorbene: 13 (+1)

in stationärer Behandlung: 5

7-Tage-Inzidenz: 94,7

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 351/+4

Betzdorf-Gebhardshain: 135/+3

Daaden-Herdorf: 49/+2

Hamm: 52

Kirchen: 98/+1

Wissen: 32/+1