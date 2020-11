Veröffentlicht am 4. November 2020 von wwa

NAUROTH – Wohnungseinbruchsdiebstahl in Nauroth

Am Freitagnachmittag, 30. Oktober 2020, sind ein oder mehrere unbekannte Täter im Zeitraum von 15:30 bis 16:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Talstraße in 57583 Nauroth eingebrochen. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und entwendeten einen geringen Bargeldbetrag. Anschließend verließen sie unerkannt die Tatörtlichkeit.

Hinweise bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle. Quelle: Polizei