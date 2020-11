Veröffentlicht am 3. November 2020 von wwa

SELBACH Schwerer Verkehrsunfall auf der K 130 – Kradfahrer schwer verletzt

Am Samstagmittag, 31. Oktober 2020, gegen 14:25 Uhr, befuhr ein 70jähriger Fahrzeugführer mit seinem Krad BMW die Bergstraße aus Richtung K 130 kommend und beabsichtigte nach einem Wendemanöver wieder in die K 130 einzubiegen. Bei dem Wendemanöver verlor er die Kontrolle über sein Krad und kam zu Fall. Dabei erlitt er eine Beinfraktur. An dem Krad entstand Sachschaden. Quelle: Polizei