Veröffentlicht am 3. November 2020 von wwa

WISSEN – Einbruchsdiebstahl in Nebengebäude in Wissen

Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Mittwoch bis Freitag, 28. bis 30. Oktober 2020, zwischen 18:00 und 14:00 Uhr in ein Nebengebäude einer Bauunternehmung ein. An der ehemaligen Scheune wurde das Vorhängeschloss aufgebrochen, eine Rüttelplatte und ein Nassschneidegerät entwendet. Der Schaden beträgt circa 4.000 Euro. Aufgrund des Gewichts der Rüttelplatte müssen mindestens zwei bis drei Täter arbeitsteilig bei dem Diebstahl vorgegangen sein. Hinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen. Quelle: Polizei