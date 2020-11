Veröffentlicht am 3. November 2020 von wwa

HACHENBURG Sachbeschädigung und Blumenkübel in Hachenburg umgeschmissen

Am frühen Sonntagmorgen, 01. November 2020, gegen 05:08 Uhr, wurde durch vier Jugendliche / junge Erwachsene ein circa 100 cm großer Blumenkübel aus Steinzeug umgestoßen, der vor einem Anwesen in der Tilmannstraße, Hachenburg, stand. Die Täter sind anschließend in Richtung Koblenzer Straße geflüchtet. Es entstand Sachschaden von Rund 120 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg (Tel.: 02662-95580, oder per E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de). Quelle: Polizei