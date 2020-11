Veröffentlicht am 4. November 2020 von wwa

OBERBIEBER Kalender zeigt historische Bilder zum 1.000. Geburtstag

Der Neuwieder Stadtteil Oberbieber feiert im kommenden Jahr 2021 seinen 1.000. Geburtstag. Zum Jubiläumsjahr haben die Oberbieberer Lothar Heß und Werner Fleischer mit viele Liebe einen Bildkalender im DIN-A-4-Format erstellt. Der Kalender zeigt in monatlichen Motiven Gebäude früher und heute. Er dürfte nicht nur für Einwohner des traditionsreichen Stadtteils interessant sein, sondern auch generell für regionalgeschichtlich Interessierte. Der Verkaufspreis beträgt 6 Euro. Verkaufsstellen sind: Tabak- und Schreibwaren Blankenberg, Gladbacher Straße, sowie in der Friedrich-Rech-Straße Schreibwaren Schmitz und Kastrup, Blumen Bartel, Gaststätte „Ella’s Bieberbau“, außerdem auch die Tourist-Information auf dem Neuwieder Luisenplatz. Herausgeber ist der Heimat- und Verschönerungsverein Oberbieber. Für weitere Dokumentationen in der für das Jubiläumsjahr in Vorbereitung befindlichen Chronik werd noch Bildmaterial gesucht. Bilder oder Filme bleiben in der Hand der Eigentümer, es sollen lediglich digitale Kopien erstellt werden. Kontakt: Werner Fleischer, Telefon 02631/48060 oder Lothar Hess, Telefon 0171/2125262.