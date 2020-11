Veröffentlicht am 3. November 2020 von wwa

REGION – Praktisch, nachhaltig, sozial: der Westerwälder Kaffeepott Von jedem verkauften Becher wird ein Euro gespendet

Ob beim Campen, Wandern oder Radfahren: der schicke Westerwald-Pott aus Emaille darf in keinem Haushalt fehlen. Manche kennen noch den berühmten schwarzen „Emaille-Milch-Pott“ aus früheren Jahren. Lob erhält das neue Produkt der Westerwald-Touristik von Landrat Achim Hallerbach: „Der gestaltete Kaffeepott passt in die Zeit, er ist nicht nur praktisch, er ist ein guter Beitrag zur Müllvermeidung, und hat noch ein starkes Zeichen für eine solidarische Welt. Mit jedem verkauften Becher geht ein Euro an die Stiftung fly&help des Westerwälders Reiner Meutsch“.

Die Stiftung fly&help hat zum Ziel durch die Förderung von Bildung und damit verbunden dem Bau von Schulen Kindern in sogenannten Entwicklungsländern eine Zukunft zu ermöglichen. Die Stiftung ist in 49 Ländern aktiv und unterstützt 445 Schulprojekte.

„Mit dem Westerwald-Kaffee-Pott werden verschiedene Interessen zusammengeführt. Als zuständiger Dezernent für die Abfallwirtschaft kann ich einen robusten, wiederverwendbaren Kaffeebecher nur begrüßen, der durch den Verkauf eine Westerwälder Stiftung unterstützt und damit unsere Westerwälder Identität stärkt. Außerdem sieht er schick aus und macht ihn zum Must-have für jeden Westerwälder oder Naturfreund“, schwärmt Landrat Achim Hallerbach.

Kaufen kann man den Westerwald Pott im Online-Shop der Westerwald-Touristik:

www.westerwald-shop.info. Informationen zu Stiftung unter: www.fly-and-help.de

Foto: (v.l.) Die Westerwälder Landräte Achim Hallerbach (Neuwied), Dr. Peter Enders (Altenkirchen) und Achim Schwickert (Westerwaldkreis) präsentieren den neuen Westerwald Pott.