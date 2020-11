Veröffentlicht am 3. November 2020 von wwa

VG WISSEN – Ehrenamtsbörse: weiterhin Einkaufshilfen für Grundversorgung in der VG Wissen

Es gibt bereits viele gute Beispiele im Wisserland, dass man in der Corona-Krise füreinander da ist. Nachbarschaftshilfen für Einkäufe von Grundversorgung funktionieren, dazu gibt es bereits Services von Vereinen, Kirchen und Verbänden. Sollte gerade für ältere Menschen oder in Quarantäne befindliche Personen keine anderweitige Einkaufshilfe parat stehen, ist die Ehrenamtsbörse der Verbandsgemeinde (VG) Wissen gerne Ansprechpartner.

Wenn Personen ihre Grundversorgung nicht über Familie, Freunde oder Nachbarn sicherstellen können, können diese sich unter Telefon 02742/939-0 in der Verbandsgemeindeverwaltung Wissen melden. Die Ehrenamtsbörse koordiniert dann eine entsprechende Hilfe für Bürger/innen in der VG Wissen.

In diesem Zusammenhang ist es wichtig, bereits bestehende Einkaufsservices und Hilfen per Mail oder telefonisch an die Ehrenamtsbörse der VG Wissen zu melden, damit diese Gesuche und Angebote zusammenführen kann. Daher werden die Lieferangebote und Einkaufsservices gebeten, ihre Kontaktdaten wie folgt mitzuteilen: Per Mail an jochen.stentenbach@rathaus-wissen.de, oder telefonisch unter 02742/939-159.

Bereits seit Beginn der Corona-Pandemie wird dieser Service für die Bürger/innen des Wisserlandes angeboten. Die Ehrenamtsbörse dankt allen, die sich bisher ehrenamtlich zur Verfügung gestellt haben und dies bei Bedarf weiter tun. Es wird freundlich darauf hingewiesen, dass die Einkaufshilfen nur für Grundversorgung mit Lebensmitteln angeboten werden. Infos auch auf www.wisserland.de.