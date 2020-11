Veröffentlicht am 2. November 2020 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: Zahl der aktuell Infizierten sinkt auf 121 ­­– Derzeit sechs Menschen in stationärer Behandlung

Zu Wochenbeginn, Montag, 2. November 2020, um 13 Uhr, meldet das Kreisgesundheitsamt in Altenkirchen einen weiteren Anstieg der Gesamtzahl aller seit März positiv auf eine Corona-Infektion getesteten Personen im Kreis AItenkirchen: Deren Zahl beträgt jetzt 706 und damit elf mehr als am Sonntag, 1. November. Die Gesamtzahl der aktuell positiv Getesteten ist auf 121 gesunken, davon werden sechs stationär behandelt. 573 Menschen sind geheilt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 94,7.

Betroffen von Infektionen sind derzeit vier Schulen im Kreis, nämlich das Kopernikus-Gymnasium und die Berufsbildende Schule Wissen, die August-Sander-Realschule-plus in AItenkirchen und die Integrierte Gesamtschule Betzdorf-Kirchen. Darüber hinaus gibt es Positiv-Fälle beim Förderkindergarten der Lebenshilfe in Alsdorf, bei einer Wissener Tagesgruppe des Evangelischen Friedenshortes Betzdorf sowie im Kinderhof Hasselbach in Birnbach. Tests im jeweiligen Umfeld laufen, Quarantänemaßnahmen sind angeordnet.

Die aktualisierte Corona-Statistik im Überblick

Zahl der seit Mitte März kreisweit Infizierten: 706

Steigerung zum 1. November: +11

Aktuell Infizierte: 121

Geheilte: 573

Verstorbene: 12

in stationärer Behandlung: 6

7-Tage-Inzidenz: 94,7

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 347

Betzdorf-Gebhardshain: 132

Daaden-Herdorf: 47

Hamm: 52

Kirchen: 97

Wissen: 31