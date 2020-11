Veröffentlicht am 2. November 2020 von wwa

MICHELBACH – Brandmeldung in einer Getreidemühle in Michelbach

Am Samstagabend, 31. Oktober 2020, gegen 19.18 Uhr, wurde die Polizei Altenkirchen über einen Brand in einer Getreidemühle informiert. Die Ermittlungen der Polizei vor Ort ergaben, dass ein sogenannter Walzstuhl, vermutlich aufgrund eines technischen Defektes, in Brand geriet. Das Feuer wurde von Kräften der Feuerwehren aus Altenkirchen und Berod gelöscht, die mit 45 Kräften im Einsatz waren.

Personen kamen nicht zu Schaden, ebenso entstand kein Schaden am Gebäude. Die Höhe des am Walzstuhl entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Quelle: Polizei