Veröffentlicht am 2. November 2020 von wwa

ROSSBACH – Verkehrsunfall auf der L 268 Auto überschlägt sich eine Person verletzt

Am Samstag, 31. Oktober 2020, gegen 00:20 Uhr, befuhr eine 24jährige Fahrzeugführerin die L 268 aus Richtung Oberdreis kommen in Richtung Roßbach. In einer Linkskurve verlor sie vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die Frau wurde nur leicht verletzt. Quelle: Polizei