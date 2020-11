PRACHT – Einkaufsservice bleibt in Pracht weiter bestehen

Veröffentlicht am 2. November 2020 von wwa

PRACHT – Einkaufsservice bleibt weiter bestehen

Der Einkaufsservice zur Grundversorgung für ältere Menschen und Personen in häuslicher Quarantäne bleibt weiter bestehen. Ansprechpartner für die Ortsgemeinde Pracht ist weiterhin Udo Seidler. Bestellungen werden am Vortag bis 17:00 Uhr entgegengenommen unter Tel. Nr.: 67245 oder Handy: 0170 1850952 oder per E-Mail an udoseidler@t-online.de. Der Ortsbürgermeister wird mit Unterstützung der Hilfspersonen die Bestellungen erledigen.

Ebenso besteht die Möglichkeit Gespräche am Telefon oder per E-Mail mit dem Ortsbürgermeister zu führen.