CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus Corona-Pandemie: Zahl der aktuell Infizierten kreisweit jetzt bei 153 ­­– Allgemeinverfügung des Kreises wird durch neue Landesverordnung ersetzt

Am Sonntagnachmittag, 1. November 2020, 14 Uhr, meldet das Kreisgesundheitsamt in Altenkirchen einen weiteren Anstieg der Gesamtzahl aller seit März positiv auf eine Corona-Infektion getesteten Personen im Kreis AItenkirchen: Deren Zahl liegt bei 695. Damit klettert dieser Wert seit der letzten Meldung am Freitagnachmittag, 30. Oktober 2020, um 38. Die Gesamtzahl der aktuell positiv Getesteten ist auf 152 gefallen, davon werden derzeit fünf stationär behandelt. 531 Menschen sind geheilt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 119,6.

Neben nachgewiesenen Infektionen am Kopernikus-Gymnasium in Wissen und der Berufsbildenden Schule Wissen sowie an der August-Sander-Realschule-plus in AItenkirchen gibt es nun auch einen positiven Fall innerhalb der Schülerschaft der Integrierten Gesamtschule (IGS) Betzdorf-Kirchen. Die Kontaktkategorien wurden und werden ermittelt, entsprechende Quarantänemaßnahmen angeordnet, Tests im Umfeld laufen.

Da ab dem 2. November 2020 die 12. Corona-Bekämpfungsverordnung für Rheinland-Pfalz gilt, hebt die Kreisverwaltung Altenkirchen erwartungsgemäß ihre Allgemeinverfügung vom 28. Oktober mit Ablauf des 1. Novembers auf, da die neue Bekämpfungsverordnung weitergehende Schutzmaßnahmen anordnet als die Allgemeinverfügung. Eine entsprechende Regelung zum Aufheben der Allgemeinverfügung enthält Paragraf 22 der 12. Corona-Bekämpfungsverordnung.

Die aktualisierte Corona-Statistik im Überblick

Zahl der seit Mitte März kreisweit Infizierten: 695

Steigerung zum 30. Oktober: +38

Aktuell Infizierte: 152

Geheilte: 531

Verstorbene: 12

in stationärer Behandlung: 5

7-Tage-Inzidenz: 119,6

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 342

Betzdorf-Gebhardshain: 132

Daaden-Herdorf: 47

Hamm: 47

Kirchen: 96

Wissen: 31