Veröffentlicht am 2. November 2020 von wwa

WISSEN Gedenkfeier anlässlich des Volkstrauertages abgesagt Infektionsgeschehen zwingt zur Absage

Aufgrund der aktuellen Situation wurde entschieden, die für Sonntag, den 15. November 2020, geplante Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag am Ehrenmal in den Steinbuschanlagen abzusagen. Derzeit gilt es, Kontakte so gut es geht zu reduzieren, um eine unkontrollierte Ausbreitung des Virus zu vermeiden.

Die Verbandsgemeindeverwaltung wird den Verstorbenen der Kriege und Gewaltherrschaft im Stillen gedenken und sie würdevoll ehren.