Veröffentlicht am 1. November 2020 von wwa

NEUWIED Seniorenbeirat sagt alle November-Termine ab

Die ältere Generation zählt in der Corona-Pandemie zu den gefährdetsten Bevölkerungsgruppen. Der Vorstand des Neuwieder Seniorenbeirates hat angesichts der aktuellen Situation beschlossen, alle für November geplanten Termine des Gremiums und seiner Arbeitskreise abzusagen. Dies betrifft die avisierte Vollversammlung am Montag, 9. November, ebenso wie Sitzungen der einzelnen Arbeitsgruppen. „Für uns steht die Gesundheit aller Beteiligten an oberster Stelle“, betont Beiratsvorsitzender Werner Hammes.