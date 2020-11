Veröffentlicht am 1. November 2020 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN Winterlicher Biogarten-Gruß: Online-Kurs der Kreisvolkshochschule

Frische Möhren, knackiger Mangold oder Feldsalat für den Winter: Eigenes Bio-Gemüse zu ernten, ist eine tolle Sache. Mit Online-Formaten bietet die Kreisvolkshochschule (KVHS) Altenkirchen seit dem Frühjahr die Möglichkeit, Schritt für Schritt zu erfahren, wie der Anbau von leckerem Gemüse gelingt.

Wenn sich nun die Wintermonate ankündigen, dann darf der Biogarten zur Ruhe kommen. Die arbeitsfreien Wochen können allerdings gut genutzt werden: Jetzt werden die Wintergemüse geerntet, Pläne für das neue Anbaujahr gemacht, Beobachtungen notiert, Saatgut bestellt und Werkzeuge gepflegt. Damit die Freude am Garten nach einem erfüllten Jahr weitergehen kann, gibt es nun das neue Online-Angebot „Der winterliche Biogarten-Gruß“. Alle zwei Wochen gibt es insgesamt sieben Newsletter per Mail mit praktischen Tipps, Fotos, Rezepten und mehr. Daneben steht Kursleiterin Julia Hilgeroth-Buchner für individuelle Fragen per Mail zur Verfügung. Los geht es am Sonntag, dem 8. November. Dieser Online-Kurs läuft bis etwa Ende Januar 2021.

Die Teilnahme kostet 35 Euro. Anmeldungen nimmt die KVHS ab sofort entgegen (Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de).

Foto: Wie man Gemüse im eigenen Biogarten anbaut, dazu bietet die Kreisvolkshochschule Online-Formate an. Auch in den Wintermonaten geht es weiter. (Foto: KVHS)