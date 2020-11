Veröffentlicht am 1. November 2020 von wwa

FELDKIRCHEN – „Manege frei!“ in Feldkirchen: Kinder machten Zirkus

29 Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren hatten in der ersten Herbstferienwoche an der Grundschule in Feldkirchen täglich von 9 bis 16 Uhr die Möglichkeit, in die bunte Welt des Zirkus abzutauchen. Ursprünglich als einzelnes Angebot geplant, führte die Entwicklung der Corona-Pandemie dazu, dass das städtische Kinder- und Jugendbüro die inklusive Zirkusfreizeit unter dem Motto „Manege frei!“ als parallel stattfindende Doppelveranstaltung anbot – natürlich unter Berücksichtigung spezieller Hygienekonzepte.

So mussten diesmal die sportlichen Zirkusdisziplinen durch Handgeschicklichkeitsdisziplinen und theaterpädagogische Angebote ersetzt werden, was den Kindern aber ebenfalls sehr viel Spaß und Freude bereitete. So weihten zwei Zirkuspädagogen die Mädchen und Jungen in die Geheimnisse der Zauberei ein, lehrte sie mit Tüchern, Reifen, Bällen, Kegeln und Tellern zu jonglieren, Flowersticks schweben zu lassen und Tricks mit dem Diabolo auszuführen.

Außerdem zeigten sie den Kindern, wie man Hula-Hoop-Reifen schwingt, Figuren mit bunten Pois gestaltet und mit Clownerie die Leute zum Lachen bringt. Während der täglichen „Open Stage“ führte jedes Kind dann seiner Gruppe die neu erlernten Fähigkeiten in einer selbst erdachten Choreografie vor. Am Ende der Freizeit erhielten alle Kinder eine Zirkusurkunde sowie ein Erinnerungsfoto.