Veröffentlicht am 31. Oktober 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – BETZDORF Orientalische Lesung am 3. November in Betzdorf fällt aus

Die in Trägerschaft des Beirates für Weiterbildung vorgesehene Lesung unter dem Titel „Orient und mehr“ am Dienstag, 3. November, in der Sultan-Ahmet-Moschee in Betzdorf fällt aufgrund der aktuell geltenden Regelungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie aus. Auskünfte erteilt die Kreisvolkshochschule AItenkirchen Tel.: 02681-812212.