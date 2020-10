Veröffentlicht am 30. Oktober 2020 von wwa

CORONA – LANDKREIS NEUWIED – 32 neue Corona-Fälle im Landkreis Neuwied

Im Kreis Neuwied wurden 32 neue Corona-Positivfälle registriert. Die Summe aller Fälle steigt auf 942 an. Aktuell sind 416 infizierte Personen in Quarantäne. Der Inzidenzwert liegt gemäß aktueller Berechnung des Landesuntersuchungsamtes RLP bei 78,8. Damit liegt der Kreis Neuwied weiterhin in der Warnstufe „rot“ und gilt als Risikogebiet.

In der Fieberambulanz Neuwied wurde in dieser Woche 180 Personen getestet.

Morgen, am 31. Oktober tritt die neue Allgemeinverfügung für den Kreis Neuwied in Kraft. Die Allgemeinverfügung gilt ergänzend zur Verfügung vom 22. Oktober 2020. Ab Samstag gelten folgende neue Regelungen im Kreis Neuwied:

– In der Zeit von 00:00 bis 06:00 Uhr ist es folgenden Einrichtungen untersagt, alkoholische Getränke auszuschenken oder zum Außerhaus-Verzehr abzugeben: gastronomische Einrichtungen, Einrichtungen des Beherbergungsgewerbes, Verkaufsstätten und ähnliche Einrichtungen, insbesondere Tankstellen, Kioske, Einzelhandelsgeschäfte und Supermärkte, Spielbanken/Spielhallen/Wettvermittlungsstellen sowie Internetcafes

– Bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen gilt die Maskenpflicht für Besucher auch am Platz.Ebenso gilt die Maskenpflicht am Platz in öffentlichen und gewerblichen Kultureinrichtungen, wie z.B. Kinos, Theater, Konzerthäuser und Kleinkunstbühnen.

– In geschlossenen Räumen gilt für die Betätigung der Religion- und Glaubensgemeinschaften die Maskenpflicht für Teilnehmende auch am Platz.

– Für den Privatbereich gilt die dringende Empfehlung, auf Veranstaltungen und Feiern zu verzichten oder sich mit maximal zehn Teilnehmern aus höchstens zwei Hausständen zu treffen.

Die Allgemeinverfügung ist als Anhang beigefügt und auch auf der Website der Kreisverwaltung zu finden.

