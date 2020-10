Veröffentlicht am 30. Oktober 2020 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus • Corona-Pandemie: Zahl der aktuell Infizierten jetzt bei 193

Vor dem Wochenende liegt die Zahl der aktuell positiv auf eine Corona-Infektion getesteten Personen im Kreis AItenkirchen bei 193. Das ist laut Kreisgesundheitsamt der Stand von Freitag, 30. Oktober 2020, um 13 Uhr. Insgesamt wurden seit Ausbruch der Pandemie im März 657 Menschen positiv getestet, das sind 18 mehr als am Donnerstag. Drei Personen werden derzeit stationär behandelt, 452 sind geheilt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 120,3.

In Folge von nachgewiesenen Infektionen am Kopernikus-Gymnasium in Wissen und der Berufsbildenden Schule Wissen sowie an der August-Sander-Realschule-plus in AItenkirchen laufen weitere Tests.

Die aktualisierte Corona-Statistik im Überblick

Zahl der seit Mitte März kreisweit Infizierten: 657

Steigerung zum 28. Oktober: +18

Aktuell Infizierte: 193

Geheilte: 452

Verstorbene: 12

in stationärer Behandlung: 3

7-Tage-Inzidenz: 113

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 324

Betzdorf-Gebhardshain: 128

Daaden-Herdorf: 45

Hamm: 43

Kirchen: 90

Wissen: 27