Veröffentlicht am 30. Oktober 2020 von wwa

NEUWIED – Feuerwehr stellt Übungen und Ausbildung ein – Einsatzbereitschaft bleibt

Wie praktisch landesweit stellt auch die Neuwieder Feuerwehr ihren Übungs- und Ausbildungsdienst während der ab dem 2. November geltenden neuen Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung der Corona-Pandemie ein. „Die Weiterführung wäre unter den aktuellen Bedingungen nicht vertretbar“, erklärt die Leitung unter Wehrleiter Kai Jost.

Um die Sicherheit müssen sich die Neuwieder nicht sorgen: „Für Einsätze steht die Feuerwehr uneingeschränkt zur Verfügung. Dass das so bleibt, steht für uns neben der Gesundheit unserer Einsatzkräfte und ihrer Familien an erster Stelle“, so Jost. Genau daher habe man sich zu diesem Schritt entschlossen: „Eine Ausbreitung der Pandemie unter unseren Aktiven und damit Ausfälle müssen wir so vermeiden.“ Sollten dennoch Fälle auftreten, stehe die Möglichkeit der Vertretung der Einheiten untereinander zur Verfügung. „Unsere Feuerwehren beweisen schon all die Monate seit dem Frühjahr höchste Disziplin und Einsatzbereitschaft.

Alle sind trotz der Schwierigkeiten und Einschränkungen, die die Pandemie auch für all unsere ja weitgehend ehrenamtlichen Wehrleute mit sich bringt, nach wie vor jederzeit bereit“, so der Wehrleiter, „und der Ausbildungsstand ist zum Glück sehr gut. Allerdings hoffen alle, möglichst bald auch in Übungen und Ausbildungen ihre Kenntnisse und Fertigkeiten zu trainieren und ausbauen zu können sowie auch wieder die Gemeinschaft auch außerhalb der Einsätze erleben zu können.“