Veröffentlicht am 30. Oktober 2020

RENNEROD – Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen in Rennerod

Am Donnerstagnachmittag, 29. Oktober 2020, gegen 16:45 Uhr, wurden in der Kirchgasse, in der Nähe der Kirche, an mehreren geparkten PKW die Kennzeichen abgerissen oder verbogen. Zeugenhinweise werden von der Polizei Westerburg (02663 98050) entgegen genommen. Quelle: Polizei