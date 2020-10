Veröffentlicht am 30. Oktober 2020 von wwa

BETZDORF – Würdigung zum Jubiläum: 25 Jahre MISTRAL! marketing – die story bis heute Die Industrie- und Handelskammer Koblenz gratuliert Mistral! marketing in Betzdorf zum 25jährigen Bestehen. IHK-Regionalgeschäftsführer Oliver Rohrbach überreicht bei einem Besuch vor Ort dem Inhaber Christoph Weller, eine Jubiläumsurkunde.

Die Gründung der Werbeagentur MISTRAL! marketing fand im Oktober 1995 durch Mario Görög statt. Mario Görög, der zuvor eine kaufmännische Ausbildung absolvierte, einige Jahre Berufserfahrung in der Werbebranche sammelte und sich parallel bei der IHK zum Fachkaufmann für Marketing fortbildete, richtet sein erstes Büro im Keller seiner Eltern in Wallmenroth ein. Schnell wurde klar, dass der Bedarf an Beratung und grafischer Gestaltung groß war. Im Jahr 1997 zog die Agentur samt erstem Mitarbeiter nach Betzdorf in ein Büro in der Siegpassage. diese Räumlichkeiten wurden bald zu klein, so dass der Gedanke zur Expansion reifte. ein freistehendes Wohn- und Geschäftshaus in der Betzdorfer Wilhelmstraße passte hervorragend ins Konzept und wurde im Sommer 1999 erworben. Die Belegschaft wuchs kontinuierlich und 2002 ergänze Christoph Weller, der heute die Agentur leitet, das Team. Christoph Weller avancierte schnell zum kreativen Kopf und zur rechten Hand Mario Görögs.

Gegen 2005 erwarb die Agentur die leerstehende Backstube des Nachbargrundstücks. Dieses Gebäude wurde mit viel Liebe zur kreativen Schaltzentrale der Agentur umgebaut und 2007 im Beisein der Schirmherren Sabine Bätzing-Lichtenthäler sowie Bürgermeister Bernd Brato feierlich eröffnet.

2015 entschied Mario Görög, sein kreatives Schaffen in Richtung Köln zu verlegen und die Agentur an Christoph Weller zu übertragen. Zum 1. Januar 2016 übernahm Christoph Weller die Werbeagentur MISTRAL! marketing.

Im Jahr 2020 wollte man also ein Vierteljahrhundert feiern und sich bei Kunden und Freunden bedanken, aber wie so vielen anderen Jubilaren machte die Corona-Pandemie dem Unternehmen einen Strich durch die Rechnung. Die Agentur ist seit Beginn ihres Handels spezialisiert auf das Gestalten und Entwickeln von Printmedien, Programmierung von Webseiten und Webshops sowie die Konzeption von kompletten Firmenauftritten. Am 24.10.2020, dem Jubiläumstag, relaunchten die Kreativen ihren eigenen Webauftritt unter www.mistral-marketing.de. Foto: Mistral! marketing

Foto: Urkundenübergabe: v.l.: Christoph Weller, Oliver Rohrbach