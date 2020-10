Veröffentlicht am 30. Oktober 2020 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Nach den US-Wahlen: Online-Vortrag bei „vhs.wissen live“ am 5. November

Sich der veränderten Normalität kreativ anzupassen, ist die zentrale Herausforderung in dieser Zeit. Das gilt auch für die Kreisvolkshochschule (KVHS) Altenkirchen. Zwar finden seit Ende Mai auch wieder Präsenzkurse statt, aber mit Blick auf die hohen Infektionszahlen in der Region Altenkirchen nimmt das Onlineangebot inzwischen größeren Raum ein als noch vor der Corona-Pandemie.

Mit zahlreichen Vorträgen beteiligt sich die KVHS an dem digitalen Wissenschaftsprogramm „vhs.wissen live“, das deutschlandweit von zahlreichen Volkshochschulen durchgeführt wird. Es bietet die Möglichkeit, hochkarätige Vorträge von Experten aus Wissenschaft und Gesellschaft digital vom heimischen Rechner aus zu verfolgen und anschließend live mit ihnen zu diskutieren. Die kostenfreien Vorträge werden live gestreamt, eine Teilnahme ist somit von überall aus möglich, sofern eine stabile Internetverbindung vorhanden ist.

Der nächste Vortrag findet am Donnerstag, 5. November, ab 19.30 Uhr statt. Thema sind die Wahlen und deren Ergebnisse in den USA. Der Politikwissenschaftler Stephan Bierling wird das Ergebnis zusammen mit der Journalistin Andrea Kister diskutieren und kommentieren. Bierling ist Professor für Internationale Politik an der Universität Regensburg und einer der führenden Experten für die Machtverschiebungen in der Weltpolitik. Andrea Kister leitet den Fachbereich Politik und Wirtschaft beim Bayerischen Rundfunk.

Nach der Anmeldung bei der Kreisvolkshochschule Altenkirchen – entweder online unter vhs.kreis-ak.eu, telefonisch unter 02681-812213 oder per E-Mail an kvhs@kreis-ak.de erhalten die Interessenten vor dem Vortrag einen Zoom-Link zugesendet, mit dem sie sich dann in Vortrag und Chat zuschalten können. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Das komplette Vortragsprogramm steht als Download auf der Homepage (vhs.kreis-eu) zur Verfügung oder kann als Flyer bei der KVHS angefordert werden.