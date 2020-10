Veröffentlicht am 30. Oktober 2020 von wwa

NEUWIED – Zeugensuche nach Verkehrsunfall in Neuwied, Andernacher Straße

Am Donnerstagmorgen, 29. Oktober 2020, kam es gegen 09:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Andernacher Straße 21 in Neuwied. Ein PKW-Fahrer fuhr aus der Ausfahrt der Tiefgarage des Kaufland heraus und bog in die Andernacher Straße nach links ab. Ein weiteres Fahrzeug befuhr die Andernacher Straße in Fahrtrichtung Langendorfer Straße. Es kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Pkw. Die jeweiligen Fahrzeugführer behaupteten, die Grünphase der Lichtzeichenanlagen beachtet und somit Vorrang gehabt zu haben.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Unfallhergang machen können, sich bei der Polizeiinspektion Neuwied unter 026318780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei