Veröffentlicht am 29. Oktober 2020 von wwa

WINDHAGEN – STICKHAUSEN Geschwindigkeitskontrolle in Windhagen, Ortsteil Stockhausen

Am Mittwoch, 27. Oktober 2020, wurde auf der Landesstraße 272 in der Ortslage Stockhausen eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Im Zeitraum von 15:30 bis 17:00 Uhr wurden in Fahrtrichtung BAB 3 bei einer Durchlaufzahl von 629 Fahrzeugen drei Fahrzeuge im Verwarnungsgeldbereich gemessen (schnellster mit 70/km/h). Im Zeitraum von 17:15 bis 18:45 Uhr passierten 332 Fahrzeuge die Messstelle. Hierbei sind 31 Fahrzeuge im Verwarngeldbereich gemessen worden (schnellster mit 71 km/h). Quelle: Polizei