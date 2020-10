Veröffentlicht am 29. Oktober 2020 von wwa

KREIS NEUWIED Nachhaltigkeit in der Krise – Online-Seminar der Kreisvolkshochschule mit Prof. Dr. Maja Göpel

Am 09. November 2020 lädt die KreisVolkshochschule Neuwied ab 19 Uhr zu einem besonderen kostenfreien Online-Vortrag ein. Prof. Dr. Maja Göpel, Generalsekretärin des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU), Mitglied des Club of Rome, und Mitbegründerin der Initiative Scientists for Future lädt alle Teilnehmenden ein unsere Zukunft neu in den Blick zu nehmen:

Unsere Welt steht an einem Kipp-Punkt: es geht uns so gut wie nie, andererseits zeigen sich Verwerfungen, Zerstörung und Krise, wohin wir sehen. Ob Umwelt oder Gesellschaft – unsere Systeme unter Stress geraten. Wir ahnen: So wie es ist, wird und kann es nicht bleiben. Wie finden wir zu einer Lebensweise, die das Wohlergehen des Planeten mit dem der Menschheit versöhnt? Wo liegt der Weg zwischen Verbotsregime und Schuldfragen auf der einen und Wachstumswahn und Technikversprechen auf der anderen Seite?

Für die Teilnahme im Rahmen der Reihe Smart Democracy wird lediglich eine gute Internetverbindung benötigt. Anmeldung und Information unter www.kvhs-neuwied.de oder 02631 347813.