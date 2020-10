Veröffentlicht am 29. Oktober 2020 von wwa

WISSEN – Diebstahl eines Weidezaungerätes an der K 132

In der Zeit zwischen Freitag, 23. und Dienstag, 27. Oktober 2020 wurde an einer Weidefläche entlang der Kreisstraße 132 in Wissen-Köttingerhöhe ein Weidezaungerät der Marke Supra 9 Duo des Herstellers Vossfarming mitsamt dem Block-Akku entwendet. Hinweise in der Sache werden von der Polizeiwache Wissen (02742/9350) entgegen genommen. Quelle: Polizei