Veröffentlicht am 29. Oktober 2020 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz in Wissen

Am Donnerstagmittag, 22. Oktober 2020, wurde in der Zeit vor 12.30 Uhr ein auf dem Parkplatz „Auf der Rahm“ in der Stadtmitte von Wissen geparkter Ford Fiesta durch einen Verkehrsunfall beschädigt. Ein unbekanntes Fahrzeug war vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den abgestellten Fiesta gefahren, und hatte diesen im Bereich des vorderen linken Kotflügels beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Wissen (02742/9350) zu melden. Quelle: Polizei