Veröffentlicht am 28. Oktober 2020 von wwa

ENSPEL – Verkehrsunfall auf der K 65 zwischen Stockum-Püschen und Enspel

Am Mittwochnachmittag, 28. Oktober 2020, gegen 15.51 Uhr, befuhr ein 20 Jahre alter Fahrzeugführer sowie ein weiterer Fahrzeuginsasse mit einem Traktor mit Anhänger die Kreisstraße 65 von Stockum-Püschen nach Enspel. In einer Rechtskurve verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wo der Traktor auf die Seite kippte und zum Liegen kam. Der Fahrer wurde durch den Unfall nur leicht verletzt. Der zweite Insasse wurde eingeklemmt, schwer verletzt, durch Feuerwehrkräfte befreit und durch das DRK in ein

Krankenhaus nach Siegen gebracht. Die K 65 ist wegen der Bergungsarbeiten weiterhin gesperrt. Die Feuerwehren Nistertal, Bellingen und Enspel waren mit insgesamt 46 Kräften vor Ort. Durch die Straßenmeisterei Hachenburg wurde eine Umleitung eingerichtet. Quelle: Polizei