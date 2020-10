Veröffentlicht am 28. Oktober 2020 von wwa

OBERLAHR – Kein St. Martins Zug in Oberlahr

Auf Grund der Hygiene– und Abstandsregeln zur Corona-Pandemie kann der St.-Martin-Zug in Oberlahr leider in diesem Jahr nicht stattfinden. Mit Hilfe der Grundschule und dem Kindergarten in Oberlahr erhält auch in diesem Jahr jedes Kind einen „Weckmann“. Die Ortsgemeinde möchte zur Aktion „ST. MARTIN AN DEN FENSTERN“ aufrufen und alle Bürger/innen bitten ihre Fenster, am besten die zur Straße hinzeigen, mit Lichterketten, Laternen, Teelichtern, usw. zu schmücken. Der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Zeitraum: 11. bis 15. November 2020, immer ab 18 Uhr. So wird den kleinen und großen Mitbürger/innen eine schöne Alternative geboten, die bei abendlichen Spaziergängen alle geschmückten Fenster bestaunen können. Über Bilder der geschmückten Fenster würde sich die Ortsgemeinde sehr freuen. Gerne können die Bilder auch per Instagram geschickt werden. Anneliese Rosenstein, Ortsbürgermeisterin und der Ortsgemeinderat Oberlahr.