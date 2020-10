Veröffentlicht am 28. Oktober 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN Profiwissen Excel: Neuer EDV-Kurs vertieft Kenntnisse

Am Samstag, 7. November 2020, bietet die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen den eintägigen EDV-Kurs „Profiwissen Excel 2016/2019“ an. Ob Kassenführung im Verein, verschiedene Auswertungen, Erfassen von Lagerbeständen oder Ausstellen von Rechnungen mit Hilfe von verschiedenen Formeln: die Anwendung vom Excel ist vielfältig.

Eingeladen sind all diejenigen, die das Kalkulationsprogramm richtig kennen lernen und den Sprung vom Excel-Kenner zum Excel-Könner vollziehen möchten. Der Kurs zeigt, wie es geht: Konstruktion von pfiffigen Tabellenmodellen, Importieren von externen Berichtsdaten und Nutzung von Spezialtechniken wie Solver, Pivot oder Makros zur Lösung kniffliger Aufgaben und Tipps zur Diagrammgestaltung bilden die Basis für überzeugende Präsentationen. Am Ende dieses Tageskurses können die Teilnehmenden beispielsweise Datum, Zahlen und Text formatieren, mit erweiterten Formeln und Funktionen arbeiten, Tabellen sortieren, filtern und durchsuchen, Pivot Table und Pivot Charts einsetzen oder Excel mit Power Point und Word verknüpfen. Der Kurs findet unter den aktuellen Coronaregelungen (Mindestabstand und Maskenpflicht im Kurs) statt.

Die Teilnahme für den Kurs in der Zeit von 8 bis 15 Uhr unter der Leitung von Frank Runkler kostet 35 Euro. Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule Altenkirchen entgegen (Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de)