Veröffentlicht am 27. Oktober 2020 von wwa

WISSEN – Rollerdiebstahl in Wissen

Am Montagvormittag, 26. Oktober 2020, wurde in der Zeit zwischen 07.45 und 11.15 Uhr ein auf dem Parkplatz der Berufsschule in 57537 Wissen zum Parken abgestellter Zweiradroller entwendet. Der Eigentümer hatte vergessen, den Zündschlüssel abzuziehen, sodas der unbekannte Täter den schwarzen Mofa-Roller der Marke Yamaha, Versicherungskennzeichen 101 NBZ, einfach entwenden konnten. Quelle: Polizei