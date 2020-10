NEUWIED – Oberbieber und Umgebung werden besonders gepflegt

Veröffentlicht am 26. Oktober 2020 von wwa

NEUWIED – Hoher Erholungswert: Oberbieber und Umgebung werden besonders gepflegt

Der Neuwieder Stadtteil Oberbieber macht seinem althergebrachten Ruf als Naherholungsziel und Tourismusziel mit viel Engagement Einzelner Ehre: Im Heimat- und Verschönerungsverein Oberbieber (HVO) ist Nicole Mehlbreuer seit Mai dieses Jahres Beisitzerin im Vorstand. Sie ist seitdem zuständig für die Pflege der Hütten und Bänke in der Gemarkung. Für die Freie Wählergruppe sorgt sie für das Nachfüllen der 21 in Oberbieber montierten Hundekotbeutelspender. Ihre Aufgabe wird tatkräftig unterstützt. So ergänzte nun ein Team von Helfenden die Beschilderung des Oberbieberer Rundwanderweges. Auch setzte das Team verschiedene Ruhebänke instand. Die Wernerhütte am Wanderweg rund um Oberbieber wurde von Grund auf saniert, am 31. Oktober wird die Jägerrasthütte im Wallbachtal instandgesetzt.