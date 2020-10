Veröffentlicht am 26. Oktober 2020 von wwa

NEUWIED – Kinder lebten ihre Kreativität im Jugendtreff aus

Malen, zeichnen, kreativ sein: So lautete das Motto eines vom städtischen Kinder- und Jugendbüros angebotenen Workshops mit dem Maler Josch Braun. Und so erhielten zehn interessierte Mädchen und Jungen während der Herbstferien im Jugendtreff Heimbach-Weis wertvolle Tipps und lernten grundlegende Techniken kennen. Mit Aquarellfarben, Bunt- und Filzstiften gestalteten sie sehenswerte Bilder. Porträts und Landschaften standen dabei im Mittelpunkt. Dabei wurde besonderes Augenmerk auf den richtigen Einsatz von Licht und Schatten gelegt. Die jungen Künstler erkannten rasch einfache Grundformen und fertigten mittels heller und dunkler Flächen auch dreidimensionale Motive. Die Kinder waren begeistert. So wie Liv. „Ich bin so stolz auf mein Bild, noch nie habe ich ein Gesicht so gut gemalt“, freute sie sich.