Veröffentlicht am 26. Oktober 2020 von wwa

SCHÜRDT – Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss auf der K 17 am Ortsrand Schürdt – Am Samstagabend, 24. Oktober 2020, gegen 22.30 Uhr, war ein 18jähriger Pkw-Fahrer auf der Kreisstraße 17, aus Richtung Bundesstraße 256 kommend, in Fahrtrichtung Schürdt unterwegs. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam anschließend von der Fahrbahn ab.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol und Medikamenten stand. Außerdem ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und benutzte den Pkw unbefugt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.700 Euro. Beim Pkw-Fahrer erfolgte die Entnahme einer Blutprobe. Da er die Polizeibeamten während des Einsatzes zudem wiederholt massiv beleidigte, wurde zusätzlich Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung gegen ihn eingeleitet. Quelle: Polizei