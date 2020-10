Veröffentlicht am 26. Oktober 2020 von wwa

SCHEUERFELD – Kreisfeuerwehrverband unterstützt bei THW – Ausbildung im Bereich Motorsäge

Am Wochenende erlernten insgesamt 12 THW-Ehrenamtliche Helfer des Ortsverband Betzdorf den Umgang mit der Motorkettensäge. Gestartet wurde am THW Standort in Scheuerfeld. THW Ortsbeauftragter Ulrich Weber sowie der Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes Volker Hain

begrüßten die Teilnehmer in der Fahrzeughalle die nach den Hygienevorschriften entsprechend eingerichtet war. Beide betonten die gute Zusammenarbeit und freuten sich über die gemeinsame Nutzung des vom Verband neu angeschafften und erst kürzlich eingeweihte Baumbiegesimulator.

Doch wofür benötigt das THW überhaupt Helfer, die befähigt sind mit einer Motorkettensäge umzugehen? Dafür sind mehrere Szenarien denkbar, wie zum Beispiel ein Sturm, nach dem viele umgestürzte Bäume und herabgefallene Äste Wege blockieren. Bei dieser klassischen Aufgabe kann das THW mit der Feuerwehr zusammenarbeiten, so dass Wege schneller benutzbar sind. Aber auch ein akut einsturzgefährdetes Haus kann erfordern, dass mit vor Ort zugeschnittenem Holz eine schnelle Sicherung vorgenommen wird. Dies gehört zu einer der Kernaufgaben der ausgebildeten Helfer des THW´s.

Für den Umgang mit der Kettensäge ist beim THW ein entsprechender Ausbildungslehrgang zu besuchen, der nicht Teil der Grundausbildung ist. Die Fachkundige Leitung und Durchführung der Schulung erfolgte durch den Motorsägeninstruktor des Kreisfeuerwehrverbandes Daniel Richter aus Niederfischbach.

Zunächst wurde die Theorie vermittelt. Hier wurde neben dem Gerät Motorsäge auch die verschiedenen Schnitt- und Sägetechniken erläutert. Abschließend stand die praktische Ausbildung im Vordergrund. Dabei lernten die Teilnehmer in einem Waldstück nahe Scheuerfeld, die fachgerechte Beurteilung umsturzgefährdeter Bäume, unterschiedlichen Schnitttechniken sowie das Vorgehen bei zu fällenden Bäumen. Laut Daniel Richter setzten die THW-Helfer ihr Wissen über Zug- und Druckseite eines Baumes und entsprechend durchzuführende Entlastungsschnitte erfolgreich an mehr als 15 Bäumen um. Gleichzeitig wurde am Baumbiegesimulator unter Vorspannung stehendes Holz geschnitten.

Sowohl die Teilnehmer wie auch die Verantwortlichen waren sich am Ende des Tages einig, dass das THW und der Kreisfeuerwehrverband im Bereich Ausbildung an der Motorsäge auch weiterhin zusammenarbeiten werden. (voha) Fotos: Kreisfeuerwehrverband Altenkirchen